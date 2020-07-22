Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. В июне 2018 года Конституционный суд признал запрет ВИЧ-положительным людям усыновлять детей незаконным.
Правительство России исключило ВИЧ из списка заболеваний, при которых нельзя усыновлять или брать под опеку детей
Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. В июне 2018 года Конституционный суд признал запрет ВИЧ-положительным людям усыновлять детей незаконным.