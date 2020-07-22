Адвокат администратора проекта «Омбудсмен полиции» сообщил, что Игорь Худяков признал вину

Защитник Максим Пашков пояснил ТАСС, что его клиент признал то, что пересылал фото порнографического характера в одном из чатов, но отказался давать показания против Владимира Воронцова – основателя проекта «Омбудсмен полиции». Ранее Худякову смягчили меру пресечения — из СИЗО его перевели под домашний арест. В отношении Владимира Воронцова возбуждены 7 уголовных дел. Сам он связывает это со своей деятельностью по отстаиванию прав сотрудников МВД и жертв полицейского произвола.
2020-07-22T03:17:50+03:00
2020-07-22T03:17:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:17, 22 июля 2020
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