Адвокат администратора проекта «Омбудсмен полиции» сообщил, что Игорь Худяков признал вину

Защитник Максим Пашков пояснил ТАСС, что его клиент признал то, что пересылал фото порнографического характера в одном из чатов, но отказался давать показания против Владимира Воронцова – основателя проекта «Омбудсмен полиции». Ранее Худякову смягчили меру пресечения — из СИЗО его перевели под домашний арест. В отношении Владимира Воронцова возбуждены 7 уголовных дел. Сам он связывает это со своей деятельностью по отстаиванию прав сотрудников МВД и жертв полицейского произвола.