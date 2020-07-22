Палата представителей США одобрила военный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Поддержали оборонные расходы на 740 миллиардов долларов 295 конгрессменов, 125 проголосовали против. Документ требует от Белого дома ужесточить действующие санкции в отношении российского газопровода. Ограничения могут быть введены в отношении иностранных компаний, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для прокладки по дну Балтийского моря газопровода из России в Германию. Между тем, в администрации Дональда Трампа заявили, что президент не подпишет законопроект, если из него не уберут положения о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны. В Белом доме также требуют отказаться от жестких ограничений на использование средств в Афганистане.
2020-07-22T03:17:24+03:00
2020-07-22T03:17:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:17, 22 июля 2020
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