Футбольный клуб «Спартак» пожаловался в РФС на судейство

В открытом письме говорится, что в 8 играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака». В результате этого было отменено четыре гола и один пенальти, забитые игроками команды, а также засчитан гол в ворота «красно-белых» и назначен 11-метровый удар.
2020-07-22T02:27:59+03:00
2020-07-22T02:27:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:27, 22 июля 2020
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