Футбольный клуб «Спартак» пожаловался в РФС на судейство

В открытом письме говорится, что в 8 играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака». В результате этого было отменено четыре гола и один пенальти, забитые игроками команды, а также засчитан гол в ворота «красно-белых» и назначен 11-метровый удар.