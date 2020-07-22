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02:27, 22 июля 2020

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Банк накануне закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса», следует из информации на сайте Единого государственного реестра юридических лиц, передает ТАСС. Самому банку до этого принадлежало 75% акций сервиса. В конце июня «Яндекс» объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком по совместным предприятиям.



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