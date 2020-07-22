Массовое чартерное авиасообщение с Турцией вряд ли начнется до конца лета, передает «Интерфакс»

Агентство ссылается на источник в одной из авиакомпаний. По его словам, сейчас продолжаются переговоры с Анкарой о возобновлении полетов. Источник пояснил, что на подготовку самолетов и экипажей к полетам требуется около двух недель. Таким образом, регулярные полеты возобновятся не раньше августа. Чартерное авиасообщение требует дополнительной подготовки: нужно составить расписание, провести работу с туроператорами, чтобы обеспечить загрузку судов.