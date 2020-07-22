Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в Луцке

Глава государства разместил в «Фейсбуке» пост с призывом посмотреть фильм «Земляне». Затем эта публикация была удалена. Как сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, нападавший после этого сдался властям. Подозреваемый удерживал в Луцке 13 пассажиров рейсового автобуса 12 часов. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что злоумышленник был вооружен автоматом и пистолетом, у него также нашли боевую гранату.

