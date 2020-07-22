Суд в Петрозаводске сегодня вынесет приговор главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Прокуратура запросила для него 15 лет колонии. Историка обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над приемной дочерью. В защиту Юрия Дмитриева ранее выступили многие журналисты, правозащитники, известные актеры и режиссеры. Все они говорили о том, что обвинения против него выдуманы, а дело сфабриковано – из-за деятельности Дмитриева по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий.
2020-07-22T02:26:15+03:00
2020-07-22T02:26:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:26, 22 июля 2020
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