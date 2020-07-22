Суд в Петрозаводске сегодня вынесет приговор главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Прокуратура запросила для него 15 лет колонии. Историка обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над приемной дочерью. В защиту Юрия Дмитриева ранее выступили многие журналисты, правозащитники, известные актеры и режиссеры. Все они говорили о том, что обвинения против него выдуманы, а дело сфабриковано – из-за деятельности Дмитриева по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий.