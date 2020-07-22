«Лаборатория Касперского» зафиксировала попытки распространения вредоносных файлов под видом сериалов Netflix

Создатели вирусов берут их названия в качестве своего рода приманки – чаще всего в таком качестве использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», сообщили ТАСС в компании-производителе антивирусных программ. В числе найденных файлов были те, что позволяют удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга. В «Лаборатории Касперского» рекомендуют пользователям заходить на стриминговые ресурсы только через официальные сайты или приложения.
2020-07-22T01:16:57+03:00
2020-07-22T01:16:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:16, 22 июля 2020
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