Уголовные дела по четырем статьям возбуждены на Украине против мужчины, который удерживал 12 часов пассажиров автобуса

Его обвиняют в захвате заложников, совершении теракта, посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обращении с оружием, сообщили в МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что подозреваемый был вооружен автоматом и пистолетом, у него также нашли боевую гранату. Подозреваемый был задержан спецназом в центре города Луцка. Как сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, нападавший сдался властям после того, как глава государства Владимир Зеленский выполнил его требование – разместил в «Фейсбуке» пост с призывом посмотреть фильм «Земляне». Затем эта публикация была удалена. Были освобождены 13 заложников. Никто не пострадал.