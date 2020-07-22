Оперативный штаб по коронавирусу в Москве информирует о смерти еще 19 пациентов

Последние пять дней официальная смертность от новой инфекции в столице не превышает 20 летальных исходов в сутки. Общее число жертв коронавируса, по сводкам московской мэрии, выросло до 4350 человек. Всего в столице выявили 243 тысячи заболевших, более 171 тысячи человек выздоровели. По всей стране, согласно правительственному сайту стопкоронавирус.рф, зафиксировано 783 тысячи случаев заражения и более 12 тысяч смертей.