Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями призвал Россию прекратить разработку летающих Чернобылей

Так Маршалл Биллингсли назвал ракеты с ядерным двигателем. На слушаниях в Сенате он заявил, что такие ракеты вообще не должны существовать и добавил, что говорил российской стороне о том, что это колоссальная трата средств. В настоящее время сенат США рассматривает кандидатуру Биллингсли на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями.
2020-07-22T01:15:42+03:00
2020-07-22T01:15:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:15, 22 июля 2020
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