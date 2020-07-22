Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями призвал Россию прекратить разработку летающих Чернобылей

Так Маршалл Биллингсли назвал ракеты с ядерным двигателем. На слушаниях в Сенате он заявил, что такие ракеты вообще не должны существовать и добавил, что говорил российской стороне о том, что это колоссальная трата средств. В настоящее время сенат США рассматривает кандидатуру Биллингсли на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями.