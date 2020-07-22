Палата представителей США одобрила оборонный бюджет, где содержатся расширенные санкции против «Северного потока 2»

Однако, как передает агентство «Рейтер», Дональд Трамп пригрозил, что не подпишет документ в нынешнем виде. В Белом доме требуют убрать положения о переименовании военных баз, названных в честь конфедератов, а также ограничения на использование средств в Афганистане.

Что касается расширенных санкций против строительства газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря, то они будут направлены против компаний за помощь и посредничество в реализации проекта. Речь идет о продаже или аренде трубоукладочных судов, а также о страховании.