Приговор историку Юрию Дмитриеву вынесут сегодня в петрозаводске

Правозащитники называют это дело заказным и сфальсифицированным.

Историка обвиняют в изготовлении детской порнографии, в сексуальном насилии над приемной дочерью и незаконном хранении деталей охотничьего ружья. Защита согласна с последней претензией по поводу оружие, остальные же претензии называют совершенно необоснованными. В организации Мемориал дело и вовсе называют заказным и связывают с работой историка. Именно Дмитриев нашел кладбища в сандармохе и красном бору, где захаранивали жертв политических репрессий в 30-е годы. Фактически он нашел очередные доказательства преступлений советской власти и назвал имена тысяч незаконно убитых. Ранее Дмитриева уже судили по нескольким аналогичным статьям связанным с оружием и детской порнографией, но практически сразу после того как суд отпустил его на свободу Дмитриеву предъявили новые обвинения.

Госообвинение просит приговорить Юрия Дмитриева к 15 годам тюрьмы.