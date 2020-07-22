Комиссия по контролю за доходами депутатов МГД не нашла нарушений в декларации председателя Мосгордумы Шапошникова

Комиссия по контролю за доходами депутатов Мосгордумы не нашла нарушений в декларации председателя столичного парламента Алексея Шапошникова. Он в конце мая отчитался о заработке почти в 2 миллиарда рублей.

Комиссия Мосгордумы рассматривала документы Алексея Шапошникова не в полном составе. К ним, например не допустили депутата Михаила Тимонова, который был одним из тех, кто настаивал на проверке. Обосновали такое решение законом о персональных данных. Глава фракции «Единой России» Степан Орлов, который вел итоговое заседание, заверил, что Шапошников честно предоставил все необходимые документы и они удовлетворили тех членов комиссии, которых к ним допустили. Проверка показала, что в 2019 году его доход почти в 2 миллиарда рублей связан в том числе с продажей ценных бумаг, права на которые возникли до того 2014 года, то есть до того, как он стал председателем Мосгордумы. Речь идет об акциях завода «Северянин». На заседании также зачитали ответ из прокуратуры, которая также не выявила фактов предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о доходах Шапошникова. Сам председатель Мосгордумы не исключил возможность судебной тяжбы с ФБК