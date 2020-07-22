Украинские силовики освободили 13 заложников в Луцке. Никто не пострадал

Более 12 часов злоумышленник удерживал их в автобусе. Он задержан, у него было огнестрельное оружие и гранаты, сообщил после штурма глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, человек, захвативший автобус, оказался неуравновешенным. Ему проведут психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения. Тем временем пользователи соцсетей недоумевают, зачем силовики использовали БТР и светошумовую гранату уже после тог, как захватчик сам вышел из автобуса и сдался.

Ранее он согласился отпустить троих заложников после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства выполнил одно из требований мужчины – разместил в своем Фейсбуке видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Как пояснил позже Аваков, президент пошел на это, чтобы люди были целы. Впрочем, сразу после освобождения заложников эта запись была удалена. Президент подтвердил, что операция прошла успешно. Он приветствовал всех, кто весь день боролся за освобождение людей. «Жизнь человека — важнейшая ценность. Терроризму нет места ни в одной стране», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Сам злоумышленник представился правоохранителям как Максим Плохой. Позже было установлено, что это уроженец России, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. По данным МВД, в Харькове были задержаны его сообщники.

Тем временем полиция и Нацгвардия усилили патрулирование в девяти регионах страны. Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, будут патрулироваться улицы, автостанции и железнодорожные вокзалы, на въездах в областные центры выставят мобильные посты.

