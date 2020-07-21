Администратор проекта «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал вину по делу о распространении порнографии

Администратор проекта «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков после смягчения обвинения признал вину по делу о распространении порнографии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова. Следствие утверждает, что поводом для возбуждения дела стало заявление пользовательницы «ВКонтакте» с требованием «привлечь к ответственности лиц, распространивших в соцсетях ее интимные фотографии». Худяков с 25 мая находился под стражей. Накануне следователь решил отменить арест.

По этому же делу также проходит создатель «Омбудсмена полиции» Владимир Воронцов. Всего против него возбуждено семь уголовных дел. Сейчас он находится в СИЗО.

