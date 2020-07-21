Французская полиция не нашла признаков поджога в соборе города Нант

«На данный момент ничто не указывает на то, что это было преступлением», — сказал глава МВД страны Жеральд Дарманен. Он предположил, что пожар мог произойти случайно, а также добавил, что расследование продолжается.

Возгорание в соборе Святых Петра и Павла произошло в минувшую субботу. Полностью выгорели витражи, был разрушен старинный орган. Городская прокуратура не исключала, что пожар произошел в результате намеренного поджога. Был задержан 39-летний подозреваемый — выходец из Руанды, который работал в соборе добровольцем. Однако после допроса его отпустили, не предъявив никаких обвинений.