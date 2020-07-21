Тринадцать заложников освобождены из автобуса в Луцке

Все живы, никто не ранен, злоумышленник задержан, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины. Ранее сообщалось, что в салоне около 20 пассажиров. Их более 12 часов удерживал мужчина. Он сам позвонил в полицию и представился правоохранителям как Максим Плохой. Позже было установлено, что это уроженец России, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Ему проведут психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ранее злоумышленник отпустил трех человек. Он согласился на это после разговора по телефону с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу же после освобождения заложников и задержания преступника удалил свое видеообращение, которое тот потребовал от него в качестве условия освобождения людей. Видео длительностью несколько секунд, в котором Зеленский говорит: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем», было ранее опубликовано на странице главы государства в «Фейсбуке». Именно на этой фразе, как сообщалось, настаивал злоумышленник.

«Земляне» — американский документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми. Режиссер — зоозащитник Шон Монсон поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных.