17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг получила в Португалии премию «За гуманизм» в размере почти миллион евро

Фонд Галуста Гюльбенкяна наградили ее за «упорную борьбу» за сохранение окружающей среды и способность привлечь молодежь к этой борьбе. Тунберг пообещала передать все деньги различным организациям и проектам, которые помогают людям, пострадавшим от климатического кризиса. Уже известно, что первые 100 тысяч будут переданы проекту SOS Amazonia, который занимается сохранением амазонских лесов и помогает представителям коренного населения бороться с коронавирусом. Еще 100 тысяч получит проект Stop Ecocide, создатели которого добиваются признания массового уничтожения растительности и животных преступлением во всем мире.

