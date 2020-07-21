Британские депутаты предложили ужесточить политику выдачи «золотых виз» россиянам

Об этом говорится в докладе комитета по деятельности разведки и безопасности, на которое обратило внимание РБК. В нем отмечается, что ключом к привлекательности Лондона стало использование британской системы виз для инвесторов, введенной в 1994 году. «Великобритания приветствовала российские деньги и задавала мало вопросов — если таковые вообще были — о происхождении этих больших богатств», — сказано в документе. По словам авторов, британское правительство придерживалось убеждения, что развитие связей будет поощрять этические и прозрачные методы взаимодействия. «Теперь ясно, что система была контрпродуктивной», подчеркивается в докладе.