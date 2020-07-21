Украинские силовики освободили всех заложников в Луцке

Все живы, раненых нет, злоумышленник задержан, никакого другого взрывного устройства в городе не обнаружено, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Как следует из трансляции, которую вели украинские каналы, мужчина сам вышел из автобуса, к нему сразу подбежали несколько спецназовцев и положили на землю. После этого несколько силовиков заломили ему руки и прижали к земле. Тогда из автобуса начали выходить люди. В ходе операции к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы и взрывы. Аваков сообщил, что в Харькове задержан сообщник захватчика, изъято оружие. Он также отметил, что мужчина, продержавший людей в автобусе более 12 часов, оказался неуравновешенным человеком.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с завершением операции и добавил, что «терроризму нет места ни в одной стране».