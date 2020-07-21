Всех заложников в украинском Луцке удалось освободить

Террорист, удерживавший людей в автобусе весь день и угрожавший взрывом, задержан.

Силовики начали штурм автобуса около 20 минут назад. На видеозаписи, опубликованной украинскими СМИ, видно, как подъехал танк со спецназом, слева раздался взрыв, а из автобуса начали выводить людей. В полиции сообщили, что все заложники освобождены, все они в порядке, террорист задержан. Он до этого, поговорив по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, отпустил троих человек — ребенка, беременную женщину и пенсионерку. Президент также выполнил требование, выдвинутое мужчиной, который называет себя Максимом Плохим. Зеленский опубликовал в Facebook видеообращение с призывом посмотреть американский фильм.

Такие же странные требования террорист выдвигал и в отношении других чиновников – он хотел, чтобы они записали видео, на котором признают себя «террористами в законе». Террорист удерживал людей в автобусе целый день, периодически открывая стрельбу. Известно что он ранее был судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице.

По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».