В российском посольстве в Афинах утверждают,что власти Греции пока не уведомили о вынесенных приговорах двум морякам

В российском посольстве в Афинах утверждают, что власти Греции пока не уведомили их о вынесенных приговорах двум российским морякам. Их сегодня приговорили к 253 годам лишения свободы каждого за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Дипломаты заверили ТАСС, что консульские сотрудники оказывали россиянам всяческое содействие.

Россиян втянули в преступную деятельность обманом и угрозами, они сделали все, чтобы привлечь к происходящему внимание греческих правоохранителей. Об этом рассказал «Эху Москвы» вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Иван Мельников добавил, что зачастую по аналогичным обвинениям граждане ЕС и Турции в Греции освобождаются от наказания. Он выразил надежду, что российский МИД вмешается в эту ситуацию.