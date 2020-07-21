ФК «Сочи» присудили техническое поражение со счетом 0:3 в матче с «Тамбовом» 29-го тура Российской премьер-лиги

Футбольному клубу «Сочи» присудили техническое поражение со счетом 0:3 в матче с «Тамбовом» 29-го тура Российской премьер-лиги. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза из-за неявки футболистов на матч. Игру пришлось отменить после того, как стало известно, что девять представителей сочинской команды сдали положительные тесты на коронавирус. «Сочи» также оштрафован на 1,5 миллиона рублей условно.