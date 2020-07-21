ФК «Сочи» присудили техническое поражение со счетом 0:3 в матче с «Тамбовом» 29-го тура Российской премьер-лиги

Футбольному клубу «Сочи» присудили техническое поражение со счетом 0:3 в матче с «Тамбовом» 29-го тура Российской премьер-лиги. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза из-за неявки футболистов на матч. Игру пришлось отменить после того, как стало известно, что девять представителей сочинской команды сдали положительные тесты на коронавирус. «Сочи» также оштрафован на 1,5 миллиона рублей условно.
2020-07-21T21:32:43+03:00
2020-07-21T21:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 21 июля 2020
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