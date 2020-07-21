Суд Петербурга утверждает, что не штрафовал американскую певицу Мадонну после концерта в Северной столице в 2012 году

Об этом сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города. Там отметили, что в удовлетворении иска было отказано.

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время того концерта произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на 1 миллион долларов, который она так и не выплатила.

Иск инициировали представители движений «Народный собор» и «Профсоюз граждан России». Они требовали наказать не только певицу, но и организаторов ее концерта и владельцев площадки, где он проходил.