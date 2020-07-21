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21:31, 21 июля 2020

Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам лишения свободы каждого за перевозку нелегальных мигрантов

Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам лишения свободы каждого за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. По словам вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, моряки получили от семи до 12 лет за перевозку каждого из более чем 20 мигрантов. Подсудимые вину не признали. Они утверждают, что работодатель нанял их для перевозки туристов, но обманул.



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