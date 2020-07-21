Три заложника смогли покинуть автобус, захваченный злоумышленником в центре Луцка

Освобождены беременная и пожилая женщины, а также мальчик, написал в Фейсбуке замглавы МВД Антон Геращенко. Он также подтвердил, что этому предшествовал личный телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с захватчиком.

При этом глава государства записал видеообращение, которое от него требовал дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош для освобождения пассажиров. Видео обнародовано на странице президента в «Фейсбуке».

Запись именно этой фразы в социальных сетях из уст президента Украины потребовал ранее злоумышленник.



