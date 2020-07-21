Иван Мельников:Россияне,приговоренные к лишению свободы за перевозку нелегалов,были втянуты в преступную схему обманом

Россиян, приговоренных греческим судом к 250-летнему лишению свободы за перевозку нелегальных мигрантов, были втянуты в преступную схему обманом и угрозами. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Есть отдельная статья в конвенции о противодействии торговли людьми, где четко прописано, что граждане, которых путем обмана или угроз вовлекают в противоправный бизнес, освобождаются от уголовной ответственности. Однако несмотря на все доказательства, предъявленные нашими гражданами в суде, суд в Греции принял решение о том, что они виновны. Так называемые черные работодатели не первый раз вовлекают наших соотечественников в свои темные дела, однако Греция вместо того чтобы разбираться и искать реальных организаторов почему-то делает простых ребят из провинции, которые только недавно приехали на территорию Европейского союза организаторами преступной схемы», — сказал он.

Правозащитник подчеркнул, что моряков заставили взять на борт нелегальных мигрантов, угрожая расправой. При этом моряки сделали все, чтобы привлечь к происходящему внимание греческих правоохранителей.

И.Мельников выразил надежду, что российский МИД вмешается в эту ситуацию.

Суд в Афинах приговорил двух российских моряков к 253 годам колонии за перевозку нелегальных мигрантов. Осужденные моряки свою вину не признали, согласно их пояснениям, они приехали в Турцию работать и перевозить туристов. Вместо этого их работодатель угрозами заставил их пустить нелегальных мигрантов на борт.