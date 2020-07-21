«МБХ медиа» узнало, что мэрия Москвы готовится ко 2ой волне эпидемии и возвращению к «самоизоляции» с конца сентября

«МБХ медиа» узнало, что мэрия Москвы готовится ко второй волне эпидемии коронавируса и возвращению к режиму «самоизоляции» с конца сентября. Об этом сообщил интернет-изданию источник в столичном транспортном комплексе. По его данным, официальная позиция — не снижать максимальной интенсивности дезинфекции и подготовиться к работе на удаленке. Для этого некоторые структуры мэрии планируют провести закупку ноутбуков для сотрудников. При этом никаких официальных бумаг пока не показывали, подчеркнул он.

В департаменте здравоохранения Москвы назвали эту информацию странной, добавив, что все заявления по этому поводу уже сделали и президент, и мер.

Владимир Путин ранее предупреждал, что вторая волна коронавируса может начаться осенью, и к ней нужно быть готовым. В свою очередь, мэр Сергей Собянин счел это маловероятным. По его словам, эпидемиологическая обстановка в городе с каждым днем только улучшается.