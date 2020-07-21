Мужчина, захвативший заложников в центре Луцка, утверждает, что они в плохом состоянии, один из них ранен

В салоне, по его словам, также находится беременная женщина и ребенок. Об этом он сказал по телефону журналистам львовского телеканала «НТА». Полицейский, который передал людям воду, попытался договорится, чтобы злоумышленник выпустил хотя бы ребенка. В ответ прозвучал выстрел. По данным СМИ, муж беременной заложницы просил, чтобы его обменяли на жену, но силовики не дали этого сделать. В эфир позвонила одна из заложниц и передала трубку захватчику. Он сказал, что отпустит людей, когда исполнятся его требования. Между тем, глава МВД Украины Арсен Аваков утверждает, что трех человек удалось освободить. Этому предшествовал разговор злоумышленника с президентом Владимиром Зеленским, сообщили в офисе главы государства.

Мужчина еще утром захватил автобус с примерно 20 пассажирами, при себе у него взрывчатка и оружие. В области введен оперативный

план «Заложник». Как сообщили в полиции, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.