Бывший глава «Формулы-1» Б.Экклстоун передал в дар Международному олимпийскому комитету олимпийский факел 1996 года

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун передал в дар Международному олимпийскому комитету олимпийский факел 1996 года. Им Мохаммед Али зажег огонь на церемонии открытия летних Игр в Атланте. Гонщик преподнес подарок во время сегодняшнего визита в МОК, сообщается на сайте организации. Президент МОК Томас Бах получая факел назвал его символом Олимпийских игр.
2020-07-21T20:32:55+03:00
2020-07-21T20:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 21 июля 2020
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