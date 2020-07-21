Бывший глава «Формулы-1» Б.Экклстоун передал в дар Международному олимпийскому комитету олимпийский факел 1996 года

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун передал в дар Международному олимпийскому комитету олимпийский факел 1996 года. Им Мохаммед Али зажег огонь на церемонии открытия летних Игр в Атланте. Гонщик преподнес подарок во время сегодняшнего визита в МОК, сообщается на сайте организации. Президент МОК Томас Бах получая факел назвал его символом Олимпийских игр.