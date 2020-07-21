Власти Чечни потратят более 10 миллионов рублей на ордена и медали имени Ахмата Кадырова

Правительство республики выделило эту сумму на закупку 30 комплектов наград. Соответствующий тендер обнаружило на портале госзакупок интернет-издание «МБХ медиа». Согласно документам, ордена и медали должны быть выполнены из золота 750 пробы и украшены изумрудами, бриллиантами и рубинами. Подрядчик должен будет выполнить изделия в течение 10 дней с даты получения «утвержденного контрольного образца».