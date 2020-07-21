Неудачей закончилась вторая попытка переговоров с мужчиной, который удерживает заложников в автобусе в Луцке.

Неудачей закончилась вторая попытка переговоров с мужчиной, который уже более 10 часов удерживает заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Полицейский, передавший воду пассажирам, попробовал переговорить со злоумышленником, но тот прогнал его выстрелом, передает издание «Страна». По его данным, силовик хотел договориться, чтобы из автобуса выпустили ребенка. Всего в автобусе находится около 20 человек, в том числе беременная женщина. Захватчик утверждает, что один заложник ранен.