С.Дарбинян: Штрафы за нарушение самоизоляции на основе данных с уличных камер незаконны из-за высокой погрешности

Штрафы за нарушение самоизоляции на основе данных с уличных камер незаконны из-за высокой степени погрешности системы слежения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян.

«Компьютер устанавливает степень соответствия с вероятностью от 70 до 90 процентов, но при этом граждан наказывают за совершение административных правонарушений, в том числе, сейчас за нарушение режима самоизоляции. И это, конечно, прямо противоречит действующему законодательству, потому что кодекс административных нарушений устанавливает, что любые сомнения трактуются в пользу обвиненного, а здесь мы видим, что несмотря на то, что и 10, и 20 процентов сомнений, все-таки суды считают, что вина человека доказана. Это дико, потому что никаких нормативных актов, которые определяют, какая степень соответствия действительно подтверждает идентификацию лица не установлено», — сказал он.

С.Дарбинян подчеркнул необходимость проработки данного вопроса на нормативном уровне.

Как сообщают «Открытые медиа», при сличении фотографии человека из базы данных с изображением на уличных камерах система слежения за москвичами допускает погрешность в 20 и более процентов. На основе фотоматериалов москвичи получают штрафы за нарушение режима самоизоляции. Как уточняет издание, жители столицы сейчас оспаривают более 16 тысяч штрафов, выписанных исключительно по результатам автоматически установленного сходства.