Комиссия Мосгордумы решила не проводить проверку в отношении Алексея Шапошникова, задекларировавшего почти 2 млрд руб.

Комиссия Мосгордумы решила не проводить проверку в отношении спикера Алексея Шапошникова, который задекларировал почти 2 миллиарда рублей. Об этом сообщили интернет-изданию «МБХ медиа» депутаты Михаил Тимонов и Евгений Ступин, которые требовали провести проверку. По их словам, на заседании зачитали доклад рабочей группы из шести депутатов, которые ознакомились с полными версиями декларации Шапошникова и не обнаружили никаких нарушений. При этом как отмечают депутаты, документы так и не были раскрыты публично, что обещал сделать спикер Мосгордумы, а Михаила Тимонова не включили в рабочую группу, несмотря на то, что он был одним из инициаторов проверки.

Согласно подсчетам «МБХ медиа», задекларированный доход Шапошникова за прошлый год превышает доходы остальных депутатов Мосгордумы вместе взятых почти в 5 раз. Сам Шапошников объяснял это продажей акций завода «Северянин», которые он приобрел в 2012 году за 25 миллионов рублей.

