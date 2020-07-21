Чеченские учителя пожаловались на принуждение к флешмобу в поддержку Рамзана Кадырова

По распоряжению высокопоставленного чиновника их заставляют публиковать в соцсетях комментарии в защиту главы региона, попавшего под новые санкции Госдепа США. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на самих педагогов. В частности, как передает интернет-издание, такое распоряжение поступило учителям в Урус-Мартановском районе. По словам завуча одной из школ, коллеги неохотно откликнулись на призыв, но все равно придется написать, потому что все фиксируется, и потом по отношению к тому, кто проигнорировал, будут применять карательные меры. Например, могут отправить на пенсию или посадить на полставки.

Сейчас в Instagram насчитывается свыше 2 тысяч публикаций с хэштегом #мысемьякра.