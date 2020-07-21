Центризбирком поручил проверить 23 тысяч россиян на предмет повторного голосования по поправкам к Конституции

Речь идет о тех, кто брал открепление, чтобы проголосовать по месту пребывания, а в день голосования пришел голосовать по месту регистрации. Также проверят тех, кто пришел на избирательный участок, хотя ранее зарегистрировался на онлайн-голосовании, которое было доступно для жителей Москвы и Нижегородской области. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы комиссии Николая Булаева, Центризбирком собирается выяснить, было ли совершено правонарушение или преступление.