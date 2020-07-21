Центризбирком поручил проверить 23 тысяч россиян на предмет повторного голосования по поправкам к Конституции

Речь идет о тех, кто брал открепление, чтобы проголосовать по месту пребывания, а в день голосования пришел голосовать по месту регистрации. Также проверят тех, кто пришел на избирательный участок, хотя ранее зарегистрировался на онлайн-голосовании, которое было доступно для жителей Москвы и Нижегородской области. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы комиссии Николая Булаева, Центризбирком собирается выяснить, было ли совершено правонарушение или преступление.
2020-07-21T19:32:36+03:00
2020-07-21T19:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 21 июля 2020
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