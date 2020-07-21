Захватчик заложников в Луцке пока отказывается их отпустить

Украинские силовики ведут с ним переговоры. К этому привлекли и его родных, сообщил на брифинге глава МВД страны Арсен Аваков. Он заверил, что будут испробованы все методы, чтобы этот вопрос разрешить мирно. Министр сообщил, что состояние людей, которые с утра остаются в заложниках, нормальное. Он также попросил СМИ аккуратно освещать происшествие, чтобы не навредить ситуации. Тем временем, как сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, жители нескольких близлежащих домов эвакуированы из соображений безопасности, поскольку у злоумышленника есть оружие и он может стрелять по окнам.