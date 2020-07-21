Два российских моряка в Греции получили по 253 года колонии каждый

Суд признал их виновными в организации нелегальной миграции, торговле людьми и нелегальном пересечении границы. По версии обвинения, они пытались переправить в страну более 20 мигрантов — за каждого из них россияне и получили от 7 до 12 лет лишения свободы. Моряки не признали вину. По их словам, работодатель нанял их для перевозки туристов, а потом уже в море заставил пустить нелегалов на борт, угрожая расправой.
2020-07-21T19:31:20+03:00
2020-07-21T19:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 21 июля 2020
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