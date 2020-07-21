Комитет Смольного по здравоохранению уточнил данные Роспотребнадзора об умерших от коронавируса

Ранее в ведомстве сообщили, что количество погребений пациентов с ковидом по Петербургу в пять раз выше официальной цифры погибших от инфекции.

Согласно данным комитета Смольного по здравоохранению в общее число погребений умерших с коронавирусом входят не только пациенты, которые скончались от ковид-19. В частности, это больные, которые умерли от инсультов, инфарктов или внебольничных пневмоний, если у них обнаружили новый вирус. Больницы также запрашивают в Роспотребнадзоре разрешение на погребение каждого такого пациента. Напомню, ранее представители ведомства в ответе на запрос депутата петербургского заксобрания Бориса Вишневского сообщили, что с апреля по конец июня выдали почти пять тысяч таких разрешений, хотя по официальным данным в Петербурге за эти три месяца от коронавируса умерли менее тысячи человек. Профильный комитет Смольного уточнил, что половину из пяти тысяч разрешений Роспотребнадзора выдали на погребение тех, у кого ковид признали сопутствующим заболеванием, а не главной причиной смерти. Такое объяснение также вызывает вопросы, считает Вишневский.

Заниженное количество погибших успокаивает горожан, и они не принимают меры предосторожности от инфекции, добавил Вишневский.

По официальным данным с начала эпидемии в Петербурге от коронавируса умерли 1834 человека.