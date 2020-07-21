Служба безопасности Украины считает терактом захват заложников в Луцке

Возбуждено уголовное дело по этой статье, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в СБУ.

Этим утром в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, в котором находились порядка 20 пассажиров. У него есть взрывчатка и оружие. Злоумышленник обстрелял дроны СБУ и выбросил из окон автобуса взрывпакет. Никто не пострадал. Также он грозится совершить дистанционно взрыв в общественном месте. Силовики пока не могут определить, о каком конкретно месте идет речь. На фоне этой информации по Украине прокатилась волна сообщений о ложных минированиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что держит ситуацию с захватом заложников в центре Луцка под личным контролем.

По словам Владимира Зеленского, сейчас делается все, чтобы решить конфликт без жертв.

Тем временем, украинский телеканал «Прямой», который ведет трансляцию с места события, передает, что один из полицейских сумел передать заложникам в автобусе еду и воду.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко говорил, что злоумышленник до сих пор не давал возможности это сделать.

