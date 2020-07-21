Бизнесмен Е.Пригожин предложил А.Навальному передать права на контент ФБК в соцсетях в обмен на погашение долга

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил Алексею Навальному передать права на контент ФБК в соцсетях в обмен на погашение долга. Ранее Фонд объявил о закрытии в связи с решением суда, обязавшему выплатить десятки миллионов рублей организации, связанной с предпринимателем.

Права на аудиовизуальные произведения (фильмы, видеоролики и прочее, со всеми исходными материалами), права на товарные знаки и средства индивидуализации, а также web-страницы в социальных сетях хочет получить бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина». В обмен на результаты интеллектуальной деятельности «Фонд борьбы с коррупцией» и Алексея Навального он предлагает оплатить задолженность в 58 миллионов рублей перед компанией «Московский школьник», которую связывают с самим Пригожиным. Сообщение опубликовано во «ВКонтакте» на странице пресс-службы комбината питания «Конкорд», до прошлого ноября принадлежавшего бизнесмену, а потом формально сменившего владельца. В ФБК на предложение пока никак не ответили. Ранее Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК из-за проигранного иска компании «Московский школьник». Организация теперь будет работать под другим юридическим лицом.

Иск был связан со статьей и роликом, в которых ФБК возлагал ответственность на компании «Московский школьник» и «Конкорд» за массовые отравления в столичных садах и школах полтора года назад