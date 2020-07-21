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18:32, 21 июля 2020

Столичные жители оспаривают более 16 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции

Об этом пишет сетевое издание «Открытые медиа» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда. Некоторые из них были признаны виновными только на основании данных с городских камер фото— и видеонаблюдения. Погрешность у таких систем составляет более 20%. Однако, по словам юриста Роскомсвободы Саркиса Дарбиняна, никаких официально утверждённых нормативов, которые определяли бы критерии установления идентичности, не существует, что вызывает сомнения при правоприменении. Согласно административному законодательству, любые сомнения толкуются в пользу лица, подвергшегося взысканию, напоминает юрист, отмечая, что при 20% вероятности ошибки человек не может быть признан виновным.



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