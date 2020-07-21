Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал «собрать вещи и уехать», в случае оправдания бывшего главы региона Сергея Фургала. Конкурировать с ним на выборах он не собирается, сказал Дегтярев корреспонденту «Эха Москвы», добавив, что пока вообще не планирует идти ни на какие выборы, в том числе главы региона, запланированные на сентябрь будущего года.

Дегтярев отказался комментировать вопросы следствия в отношении Фургала, отметив, что не имеет на это права ни с гражданской, ни с юридической точки зрения. По его словам, экс-глава региона может рассчитывать на защиту своего имени, а партия ЛДПР будет заниматься этим вопросом.