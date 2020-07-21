Мужчина, захвативший заложников в центре Луцка, бросает из окон автобуса взрывпакеты

В них нет поражающих элементов, никто не пострадал, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. Ранее захватчик несколько раз выстрелил по беспилотнику СБУ. Геращенко признал, что правоохранительным органам пока не удалось установить местонахождение возможного взрывного устройства с дистанционным управлением, о котором предупреждал злоумышленник. Он также не позволяет, как сказал замминистра, в течение всего дня доставить заложникам воду и еду и запрещает им покинуть автобус для справления естественных нужд. Геращенко подтвердил, что в автобусе есть беременные женщины.