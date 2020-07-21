Президент Путин определил цели развития России до 2030 года

В указе речь идет о «прорывном развитии» страны и «раскрытии таланта каждого человека». Одна из главных целей – забота об уровне и продолжительности жизни людей, — сказал помощник президента Максим Орешкин.

В Кремле сообщили, что национальные цели пришлось скорректировать из-за неблагоприятной международной экономической конъюнктуры. В частности, в новом списке нет цели войти в топ-5 экономик мира, а двукратное снижение уровня бедности перенесено с 2024 на 2030-й год, — отмечает «Коммерсантъ».

Все это пустые слова, не имеющие ничего общего с российской действительностью, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

Сергей Алексашенко подчеркнул, что всерьез об этом документе говорить невозможно.