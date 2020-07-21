Госдума приняла в третьем чтении закон, допускающий голосование в течение трех дней на выборах и референдумах

«За» были 344 депутата, «против» — 51.

В соответствии с законом решение о многодневном голосовании на выборах в Госдуму принимает Центризбирком, а в других ситуациях избирательная комиссия. Трехдневное голосование сможет применяться на следующих после сентябрьских выборах, — сообщает «Интерфакс».



Наблюдатели и оппозиция считают, что многодневное голосование открывает большие возможности для фальсификаций. Обеспечить прозрачность таких выборов практически невозможно.

В свою очередь, Центризбирком считает, что избирательная система России готова к реализации нормы о многодневном голосовании.