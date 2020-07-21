Средства, полученнные в счет возмещения ущерба от эколог. катастрофы на ТЭЦ в Норильске направят в Федеральный бюджет

Средства, которые будут получены в счет возмещения ущерба от экологической катастрофы на ТЭЦ №3 в Норильске направят в Федеральный бюджет.

Государственная Дума приняла поправки в бюджетный кодекс и сняла вопросы относительно того, куда должен быть перечислиен штраф, наложенный Росприроднадзором на компанию Норильский Никель, которой и принадлежит ТЭЦ. Более 20 тысяч тонн дизельного топлива разлились по территории, отравив почву и окрестные реки, при этом породив юридический казус. По закону компенсацию должен получить субъект Федерации или муниципальное образование, на территории которого произошла авария, однако в данном случае река Амбарная, в которую попали нефтепродукты – федерального значения. После принятия поправок все средства будут направлена именно в Федеральный бюджет. Сумма ущерба, равно как и масштабы аварии огромны. Норникель должен будет заплатить почти 148 миллиардов рублей, причем без учета уже затраченных на ликвидацию последствий денег.

До этого своеобразный рекорд принадлежал РЖД, Компания заплатила 27 миллиардов рублей за загрязнение природы Подмосковье.