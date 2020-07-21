Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал не допустить силового разгона митингов

Об этом он сказал корреспонденту «Эха Москвы».

Дегтярев добавил, что встретится с хабаровчанами после того, как будут решены первоочередные задачи. Менять команду Сергея Фургала он пока не намерен.

Координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин обращает внимание на то, что у Дегтярева нет управленческого опыта, он назвал Дегтярева «куклой».

Назначение Дегтярева приведет к более активным протестам приведет к более активным протестам в Хабаровском крае, — уверен Ворсин.

Хабаровск встретил Михаила Дегтярева новой протестной акцией. Врио губернатора активно обсуждают в местных социальных сетях, впрочем, прохожие к назначению, скорее равнодушны.

Самая жесткая критика в адрес преемника арестованного Сергея Фургала звучит на местных интернет-форумах, сообществах и телеграм-каналах. Претензии можно разделить по группам. Пользователям не нравятся, что Дегтярев — не местный, не имеет опыта управления, выступал с разными сомнительными законопроектами. В сети активно делились фрагментами биографии, интервью, фотографиями губернатора с Жириновским в бане.

При этом комментаторы не стеснялись в выражениях.

Пешеходы, с которым я общался днем, к новому руководителю Хабаровского края скорее равнодушны. Пока почти ничего о нем не знают, а его управленческие таланты или их отсутствие их мало волнуют. Накопившееся за день недовольство посланником Москвы вылилось в очередную протестную акцию. Как и в предыдущие дни на закате группа хабаровчан провела несогласованное шествие, а автомобилисты устроили пробег. Возле краевой администрации, где весь день провел Дегтярев, собрался митинг. Пока губернатор отвечал на вопросы журналистов, под его окнами сначала требовали выйти на улицу к протестующим а потом покинуть регион.

Губернатор в итоге вышел из бокового крыла здания, оставшись незамеченным, сел в машину и покинул площадь Ленина, под неодобрительные возгласы активистов, узнавших автомобиль.

Среди сторонников Фургала уже звучат предложения снова устроить протестное шествие в эту субботу.